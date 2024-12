Sanjski niz Atalante se nadaljuje, petarda Rome, Juventus prekinil niz remijev

Nogometaši Napolija so v soboto v gosteh odpravili Genoo (2:1) in prevzeli vodstvo na lestvici, a le do nedelje, ko je Atalanta doma v razburljivem srečanju 17. kroga ugnala Empoli (3:2) in se razveselila že rekordne enajste zaporedne zmage v serie A. JUnak srečanja je bil z dvema zadetkoma, drugega je dosegel v 86. minuti, Belgijec Charles De Ketelaere. Roma je s 5:0 nadigrala Parmo, nato pa je Venezia, za katero je od 70. minute igral Domen Črnigoj, v derbiju začelja ugnala Cagliari (2:1). Juventus, edini član serie A, ki je še vedno neporažen, a pri tem zbral že deset remijev, je v gosteh z 2:1 ugnal Monzo.

Nogometaši Atalante bodo tudi 17. krog italijanskega prvenstva končali na vrhu razpredelnice. Obdržali so prednost dveh točk pred Napolijem, potem ko so ob koncu dvoboja proti Empoliju dosegli gol za zmago s 3:2. Nogometaši iz Bergama so se v 13. minuti znašli v zaostanku, potem ko je za Empoli zadel Lorenzo Colombo. Toda že do polčasa sta Charles De Ketelaere v 34. in Ademola Lookman v prvi minuti sodnikovega dodatka domače popeljala v vodstvo.

V drugem delu je že kazalo na delitev točk in prekinitev niza Atalante pri desetih zaporednih zmagah. V 56. minuti je namreč po uspešno izvedeni enajstmetrovki Sebastiano Esposito izenačil, odrešitev pa je za ekipo iz Bergama prišla pet minut pred iztekom 90 minut, ko je drugič na tekmi zadel De Ketelaere.

Na vrhu lestvice ima Atalanta 40 točk oziroma še naprej dve točki naskoka pred Napolijem. Sledi Inter, ki je odigral dve tekmi manj od obeh tekmecev in zbral 34 točk.

Napoli je bil prvi le 24 ur

Napoli za vodilno Atalanto zaostaja dve točki. Foto: Reuters Nogometaši Napolija so po zaslugi sobotne zmage v gosteh proti Genoi v dvoboju 17. kroga z 2:1 prenočili na vrhu italijanskega prvenstva. To je bila za klub iz Neaplja četrta zmaga na zadnjih petih tekmah.

Po prvih 45 minutah je Napoli z goloma Franka Anguisse (15.) in Amirja Rrahmanija (23. minuta) vodil z 2:0, a je domače na začetku drugega polčasa v igro vrnil Andrea Pinamonti (51.). Vseeno do konca tekme Genoi ni uspelo doseči drugega zadetka, ki bi jo rešil poraza.

Juventus končno zmagal

Paulo Dybala je zadel dvakrat v polno. Foto: Guliverimage Ranjena Roma je v času nedeljskega kosila s 5:0 premagala Parmo. Dvakrat je v polno meril Argentinec Paulo Dybala, izkušeni trener Claudio Ranieri pa je spremljal najboljšo predstavo varovancev, odkar je prevzel velikana iz Rima.

Juventus je v nedeljo zvečer premagal zadnjeuvrščeno Monzo v gosteh z 2:1. Za velikana iz Torina, ki je še neporažen v tej sezoni, sta zadela v polno Weston McKennie in Nico Gonzalez. Stara dama je tako prekinila niz kar štirih zaporednih remijev, ki so jo oddaljili od vrha.

Venezia Domna Črnigoja je v derbiju začelja gostila Cagliari in zmagal z 2:1, Primorec pa je vstopil v igro v 70. minuti.

Domen Črnigoj se je z Venezio razveselil pomembne zmage v boju za obstanek. Foto: Guliverimage

Udinese Jake Bijola in poškodovanega Sandija Lovrića bo v ponedeljek gostoval v Firencah, prvak Inter pa bo na San Siru pričakal Como.

