V živo: Bijol v zadnjem hipu odpadel, Lovrić spet igra

V 17. krogu serie A pravkar igrata Fiorentina in Udinese. Nogometaši Napolija so v soboto v gosteh odpravili Genoo (2:1) in prevzeli vodstvo na lestvici, a le do nedelje, ko je Atalanta ugnala Empoli (3:2) in se razveselila rekordne enajste zaporedne zmage. Junak srečanja je bil z dvema goloma, drugega je dosegel v 86. minuti, Charles De Ketelaere. Roma je s 5:0 nadigrala Parmo, Juventus, edini član serie A, ki je še vedno neporažen, a je zbral že deset remijev, je v gosteh z 2:1 ugnal Monzo.