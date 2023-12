Prvaki po dveh porazih le do zmage

V italijanski serie A se še pred polovico sezone vse bolj zdi, da bomo za prvaka spremljali zgolj dvoboj Interja in Juventusa. Prav ti ekipi sta v prejšnjih dveh krogih premagali aktualnega prvaka Napoli, ki se je v soboto izognil tretjemu zaporednemu porazu inh z 2:1 premagal Cagliari. Juventus je v prvi tekmi 16. kroga serie A v petek zvečer sicer le remiziral z Genovo in ostaja točko za Interjem, ki ga v nedeljo čaka spopad z Laziem.

Drugouvrščeni Juventus je v petek zvečer v gosteh remiziral z Genovo. Federico Chiesa je Juventus popeljal do vodstva v prvem polčasu, za končnih 1:1 je v 48. minuti zadel Albert Gudmundsson. Stara dama je edini poraz sezone doživela septembra, v zadnjih osmih tekmah je zmagala sedemkrat, samo z Interjem je igrala neodločeno (1:1).

Juventus je v petek remiziral z Genovo. Foto: Guliverimage

Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem bo v nedeljo ob 15. uri igral s Sassuolom. Pravi nasprotnik za to, da Videmčani dosežejo šele drugo zmago sezone. Imajo kar devet remijev in so trenutno 17.

