V živo: Juventus po Ronaldovem golu vodi, udarec za Milan

Podobno kot v prejšnjih letih italijanski superpokal ne poteka na Apeninskem polotoku, ampak na tujih tleh. Po ZDA, Libiji, Kitajski in Katarju spektakel, na katerem so prisotni številni zvezdniki, poteka v Savdski Arabiji na mogočnem štadionu King Abdullah Sports City v Džedi, ki sprejme 60 tisoč gledalcev. Sodnik obračuna, ki je dvignil mnogo prahu, je Italijan Luca Banti.

Po skrivnostnem umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v Turčiji, ki je vrgel temno senco na Savdsko Arabijo in njen državni aparat, so številni aktivisti in človekoljubne organizacije zahtevali, naj italijanski superpokal ne poteka v tej bogati arabski državi. Razpredalo se je tudi o neenakopravnosti spolov, domačih pripadnic nežnejšega spola, ki bi si rade ogledale nogometni veledogodek. Na štadionu se lahko zbere 15 tisoč deklet, a le na delu tribun, namenjenem družinskemu sektorju.

Vse do 61. minute sta mreži mirovali, nato pa je udaril Cristiano Ronaldo. Miralem Pjanić je žogo poslal v kazenski prostor, Portugalec pa je odlično vtekel pred gol in ugnal mladega čuvaja mreže Milana Gianluigija Donnarummo, ki je slabo posredoval. Milančani so iskali priključek, a so se morali od 73. minute znajti z desetimi igralci, predčasno je tekmo zaradi prekrška in rdečega kartona zaključil Franck Kessie.

Juventus je v sezoni 2017/18 osvojil dvojno italijansko krono. V finalu pokala je premagal AC Milan, ki si je na račun uvrstitve v sklepno dejanje pokalnega tekmovanja priigral nastop v superpokalu.

Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je v serie A v 19 nastopih dosegel 14 zadetkov, ima priložnost, da osvoji prvo lovoriko z Juventusom.

