Iniesto po nemoralni ponudbi vleče drugam

Andres Iniesta novi nogometaš japonskega kluba Vissel Kobe?

Dolgoletni španski reprezentant, ki bo v petek na rojstnodnevni torti upihnil 34 svečk, se poslavlja od Evrope. Z Barcelono je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. V sezoni 2017/18 je v Španiji osvojil dvojno krono, v ligi prvakov pa mu je načrte v četrtfinalu prekrižala Roma in poskrbela, da je Andres Iniesta zadnjo evropsko tekmo za Barcelono odigral v večnem mestu.

Japonska namesto Kitajske

Andres Iniesta je Barceloni pomagal do osmih naslovov španskega prvaka in štirih evropskih naslovov. Foto: Reuters Do konca sezone ga čakajo še trije nastopi v španskem prvenstvu, kjer bo skušal pomagati Barceloni, da zadrži neporaženost in postane prva ekipa v novejši zgodovini la lige, ki v šampionski sezoni ni izgubili niti enkrat. Slovo Inieste od Barcelona, kluba, kateremu se je pridružil kot 12-letni deček in mu nato ostal zvest vse do danes, bo čustveno.

Čeprav se je napovedovalo, da bo kariero - tudi zavoljo poslovnih razlogov, saj naj bi se na najbolj množičnem trgu na svetu znašlo več milijonov steklenic vina iz njegovih vinskih hiš - nadaljeval na Kitajskem, pa španski radio Cadena SER poroča o tem, da se bo izkušeni španski as poleti preselil na Japonsko. O tem, da se ne bo pridružil Chongqing Lifanu, dovolj zgovorno pričajo besede vodstva, ki so prek predsednika Jianga Lizhanga zavrnile namigovanja številnih medijev o tem, da Iniesti ponujajo za triletno pogodbo več kot 80 milijonov evrov.

Špancu se vseeno obeta zelo dobičkonosen posel, a ne na Kitajskem, ampak na Japonskem, kjer je v zadnjem desetletju nastopalo ogromno nogometnih zvezdnikov.

Skupni imenovalec je Rakuten

Rakuten je od leta 2016 glavni pokrovitelj Barcelone. Foto: Reuters V deželi vzhajajočega sonca naj bi sklenil pogodbo z japonskim prvoligašem iz Kobeja, ki ni vajen osvajanja najvišjih mest, saj je v klubski zgodovini prišel najvišje na lestvici japonskega prvenstva do sedmega mesta. Lani je končal prvenstvo kot deveti, v njegovih vrstah pa uživa največji ugled Nemec Lukas Podolski.

Nekdanji nemški reprezentant bi lahko v kratkem v slačilnici pozdravil enega najbolj spoštovanih zveznih igralcev tega stoletja, ki ga v deželi vzhajajočega sonca čaka visoka plača. Po poročanju španskega radia je Vissel Kobe pripravljen vsako leto denarnico Inieste obogatiti s 25 milijoni evrov, Špancu pa ponuja podpis triletne pogodbe. Nemoralna ponudba, o katerih lahko številni zvezdniki v njegovih letih le sanjajo, bi lahko tako poskrbela, da bo na Japonskem v kratkem navduševal kapetan Barcelone.

Skupni imenovalec Barcelone in kluba iz Kobeja je japonsko podjetje Rakuten, ki se ukvarja z e-poslovanjem in je osrednji pokrovitelj katalonskega velikana. Leta 2016 je sklenilo štiriletno pogodbo z Barcelono, tako da je njegovo ime zastopano na dresu, katerega nosijo ljubitelji nogometa po vsem svetu. Predsednik Vissela je Hiroshi Mikitani, izvršni direktor podjetja Rakuten, ki je bil po poročanju radia Cadena SER prisoten na nedeljskem sestanku v katalonski prestolnici, na katerem je bilo navzoče tudi vodstvo Barcelone.

V nedeljo je odigral zadnji el clasico (2:2), po katerem mu je trener Reala Zinedine Zidane namenil posebne čestitke. Foto: Reuters

Da dogovor še ni uradno sklenjen, je v ponedeljek poročal španski radijski voditelj Jose Ramon de la Morena v oddaji El Transistor. Dejal je, da je govoril z Iniesto, ki mu je potrdil, da se odloča med dvema ponudbama. Ena od njih je prav ponudba Kobeja. Španski časnik El Pais je pred kratkim poročal o tem, da se Iniesta spogleduje tudi s ponudbo iz ZDA, kamor se je nedavno podal njegov nekdanji soigralec Zlatan Ibrahimović, a naj bi se kapetan Barcelone vseeno odločil za ponudbe z Japonske.