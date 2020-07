Ibrahimović: Nisem še končal, se šele ogrevam

"Vse življenje sem se moral boriti. Nihče ni verjel vame, zato sem moral sam verjeti vase. Nekateri so me hoteli zlomiti, a so me naredili močnejšega, nekateri so me hoteli izkoristiti, pa so me naredili pametnejšega. Nisem kot drugi, sem Zlatan Ibrahimović in se ne mislim posloviti," je dejal Šved, ki je januarja v Milan prestopil iz Los Angelesa, podpisal je šestmesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

"Prispevek, ki ga je Ibrahimović dal k rasti ekipe, je očiten. Upam, da bom še lahko sodeloval z njim, vendar je treba marsikaj postaviti na mizo. Ni dvoma, da je še vedno dober in je še vedno lahko gonilna sila ekipe. Ali bo ostal pri nas, pa je odvisno je od mnogih stvari," pa trener Milana Stafano Pioli, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo še za dve leti, še ne more potrditi, da bo Šved ostal pri sedemkratnih evropskih prvakih.