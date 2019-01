Huligani Lazia na rojstnodnevni proslavi kluba napadli policiste #video

V torek se je na Trgu svobode v Rimu zbralo okrog 2500 navijačev Lazia, med njimi je bil tudi predsednik kluba Claudio Lotito, ki je nagovoril zbrane.

Nekaj po polnoči pa so iz skupine policiste napadli zamaskirani posamezniki, ki so vanje metali steklenice in raznorazne predmete. Policija je na napade odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi.

Policija je potrdila, da je osem policistov utrpelo ureznine in modrice. Enega navijače so aretirali, tri pa pridržali. Vsi so povezani z ultra navijaško skupino.

Lazio so ustanovili prav 9. januarja leta 1900 na trgu Piazza della Liberta.