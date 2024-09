Hude skrbi za Guardiolo

Nedelja v premier ligi je postregla z zanimivim derbijem med Manchester Cityjem in Arsenalom, ki se je po golu sinjemodrih v 98. minuti tekme končal z delitvijo točk in remijem z 2:2. A dan po težko osvojeni točki ima strateg Pep Guardiola hude skrbi, saj je sezono že sklenil motor ekipe Rodri. Ta se je poškodoval v 21. minuti tekme po dvoboju s Partyjem, ko je v hudih bolečinah v kolenu v bolečih grimasah obležal na tleh in ni mogel nadaljevati tekme. Po njegovem odhodu z igrišča so imeli sinjemodri nemalo težav, Arsenal pa je zatem z dvema zadetkoma prišel do vodstva z 2:1. Kot poroča Marca, si je 28-letni Španec strgal sprednje križne vezi, po prvi diagnozi pa naj bi Rodri že odpotoval v Madrid, kjer bodo opravili nadaljnje preiskave. Zaradi hude poškodbe bo Rodri z igrišč po prvih napovedih odsoten vsaj sedem mesecev, zagotovo pa je dejstvo, da bo odsoten več mesecev.

Rodri je v zadnjih sezonah eno glavnih orožij zasedbe Pepa Guardiole, tako da bo njegova odsotnost do konca sezone hud udarec za zasedbo angleških prvakov. Kako pomemben je Španec za angleški klub, priča tudi dejstvo, da v lanski sezoni z njim na zelenici niso izgubili več kot 50 tekem, ob njegovi odsotnosti pa je bil scenarij povsem drugačen.

