Hrvat najdražja okrepitev v zgodovini Uniona

Hrvaški nogometaš Josip Juranović bo kariero nadaljeval pri nemškem prvoligašu Unionu iz Berlina. Doslej je bil Juranović član Celtica iz Glasgowa. Vrednost prestopa Zagrebčana v trenutno tretjo ekipo bundeslige naj bi bila 11,3 milijona evrov. To je največja vsota, ki so jo za okrepitve v zgodovini kluba odšteli Berlinčani.

"S prestopom v Union se mi je izpolnila želja, da bi igral v eni najmočnejših lig na svetu. Bundesliga odgovarja moji igri, tu želim napredovati in narediti naslednji korak v karieri," je za spletno stran kluba dejal 27-letni hrvaški branilec. Za hrvaško izbrano vrsto ima 27 nastopov, bil je tudi član bronaste ekipe na nedavnem SP v Katarju. S prihodom Juranovića so pri Unionu zakrpali obrambno vrzel, ki je v ekipi nastala po odhodu Norvežana Juliana Ryersona v Borussio Dortmund.

Dobar dan, Josip 👋🇭🇷 pic.twitter.com/ccm2wUweji — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 22, 2023

Bešir uradno posojen Taboru

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je tudi uradno predstavil prvo zimsko okrepitev. To je postal Žan Bešir, ki ga je Kraševcem do konca sezone posodil tekmec iz prve lige. "V klubu se dobro počutim, tudi celotna ekipa me je lepo sprejela. S fanti dobro treniramo in verjamem v uspešno pomlad," je povedal 22-letni vezist.

Tabor (12 točk) je po jesenskem delu na zadnjem mestu prvenstvene lestvice in ga skupaj z Gorico in Radomljami (oboji po 12 točk) bržčas čaka boj za obstanek. Spomladanski del prvenstva bo začel 12. februarja z gostovanjem v Domžalah.