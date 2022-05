Grozljivo: nogometaš brcal mačko. Grozi mu pet let zapora.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kurt Zouma, nogometaš Westa Hama, je na sodišču priznal krivdo. Grozi mu pet let zapora. Zagovarjal se je zaradi posnetka, ki ga je na družabnih omrežjih objavil februarja, na njem je mogoče videti, kako brca mačko in govori, da jo bo ubil.

Grozljive posnetke, ki jih je objavil The Sun na svojem spletnem portalu, je posnel brat Kurta Zoume, Yoam Zuma. Februarja sta jih objavila na Snapchatu. Branilec londonskega Westa Hama je brcal svojega domačega mačka, vanj vrgel čevelj in ga udarjal po glavi. Tožilka je na obravnavi dejala: "Brcal ga je kot nogometno žogo." Objavi posnetka sta dodala še smeške. "Prisežem, da ga bom ubil," je govoril ob tem. Maček jo je odnesel brez resnejših poškodb.

Foto: Reuters Na sodišču sta se brata Zouma izrekla za kriva zlorabe domačih živali. Obsodba bo znana prvega junija. Kurtu Zoumi grozi do pet let zaporne kazni. Nogometaš West Hama je v zadnjih mesecih sicer vseeno igral za svoj klub v premier ligi, ob prihodu na sodno obravnavo pa se je zakrival pred fotoreporterji. Klub ga je kaznoval z le 250 tisoč funti kazni. Izgubil pa je sponzorsko pogodbo z Adidasom in ni več dobil poziva v francosko reprezentanco.