Gliha se je vrnil, tekma pod vprašajem

Ankaran se krepi

Nogometašev Ankarana se je zaradi nehvaležnega statusa, saj so v krstni sezoni v 1. SNL zaradi nezmožnosti igranja v domačem kraju primorani gostiti tekmece v oddaljenem Dravogradu, oprijel vzdevek primorskih brezdomcev. Prezimili so na zadnjem mestu, a še verjamejo v obstanek. Če ne bi, v zadnjih dneh svojih vrst ne bi okrepili s tremi novimi igralci.

Slovenski prvoligaški klubi se vneto pripravljajo na začetek spomladanskega dela. Večina klubov se bo v boj za točke prvič pognala 24. oziroma 25. februarja. Izjemi naj bi bila Ankaran in Aluminij, ki bi se morala predstaviti že v soboto.

Jeseni ju je v Dravogradu presenetil sneg in poskrbel, da se je tekma prestavila v drugo koledarsko leto. Ker pa je mati narava ponovno pokvarila načrte nogometnim klubom in igrišča pobelila s snegom, obstaja velika možnost, da Primorci in Kidričani ne bodo odigrali tekme niti v soboto. Da dvoboja morda ne bo, sporočajo tudi Ankarančani.

V Italiji ostal brez nastopa

Čeprav so prezimili na zadnjem mestu, še verjamejo, da lahko obstanejo v družbi najboljših. Klubsko vodstvo je zavihalo rokave in v zadnjih dneh pripeljalo tri igralce, za katere je prepričano, da bodo dodana vrednost ekipi, ki jo vodi Vlado Badžim. Izkušeni primorski strateg se je zagotovo razveselil vrnitve 21-letnega branilca Erika Glihe. Mladi slovenski reprezentant, sin selektorja Primoža Glihe, se je pozno poleti odpravil v Italijo. Pridružil se je drugoligašu Avellinu, kjer pa je obsedel na klopi in ostal brez želenega nastopa.

Poleg Glihe pa bosta Ankaranu v boju za obstanek pomagala tudi posojena igralca Crotoneja. Italijanski prvoligaš je zadnjeuvrščeni ekipi 1. SNL posodil nogometaša iz Venezuele in BiH, ki se lahko pohvalita z bogatimi reprezentančnimi izkušnjami. To sta Hermes Aristoteles Romero, ki je lani debitiral v članski izbrani vrsti Venezuele, ter Ćazim Suljić, v Franciji rojeni mladi reprezentant BiH.

Romero je jeseni v serie A zaigral šestkrat, tako da bo predstavljal pomembno okrepitev za Ankarančane, ki ju v začetku spomladanskega dela čakata dva zelo zahtevna izpita. Najprej naj bi v soboto gostila Aluminij, neposredne tekmece v boju obstanek, nato pa naj bi teden dni pozneje (24. februarja) v Dravogradu v pravem derbiju začelja gostoval še kranjski Triglav.

Prišli so trije novi igralci, Ankaran pa je v zadnjih dneh ostal tudi brez igralca. Mladi reprezentant Gal Primc se vrača v Radomlje, kjer je igral pred prihodom k primorskemu prvoligašu.

