Dražba za Miho in Matijo

Vratar Celja in slovenske reprezentance Matjaž Rozman je po grozljivem trojnem umoru v Gerečji vasi v občini Hajdina nemudoma začel akcijo zbiranja sredstev za prijatelja, ki je v družinski drami ostal brez staršev in sestre, prevzel pa je tudi skrb za štiriletnega nečaka, ki je na božič ostal brez mame in starih staršev. Rozman je objavil višino izkupička dražbe, na kateri je ponudil svoj reprezentančni dres.