PSG hladi penino, z zmago pomagal še Elsnerju

Kar se tiče petih najmočnejših lig na svetu, po Nemčiji (Bayer) in Italiji (Inter) prvaka lahko že to sredo zvečer dobi še Francija. PSG je svoj del naloge opravil, s 4:1 je premagal Lorient in s tem v boju za obstanek pomagal tudi Luki Elsnerju in njegovemu Le Havru. Če Monaco na večerni tekmi ne premaga Lilla, bo imel PSG neulovljivo prednost. To bo za pariški klub 12. zvezdica, kar bo nov rekord francoskega klubskega nogometa.