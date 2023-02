V živo: oslabljeni PSG zaostajal, nato je sledil preobrat

Vodilni PSG v uvodni tekmi 22. kroga francoskega prvenstva pravkar gosti Toulouse. Na Parku princev sta od prve minute v napadu Parižanov Lionel Messi in Hugo Ekitike, zaradi poškodb pa manjkata Kylian Mbappe in Neymar. Gostje so začeli bolje in v 20. minuti povedli z 1:0. Drugouvrščeni Marseille bo v nedeljo zvečer gostil Nico, zadnjeuvrščeni Angers z Miho Blažičem pa bo dragocene točke v boju za obstanek iskal pri Lorientu.