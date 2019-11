Vodilni PSG brez težav do nove zmage

S koncem reprezentančnega premora se je danes z uvodnim obračunom med vodilnim PSG in Lillom začel 14. krog francoskega prvenstva. Parižani so zmagali z 2:0 in so se še utrdili na vrhu lestvice. Amiens Luke Elsnerja bo v soboto gostil Strasbourg, Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića bo na delu pri Brestu, St. Etienne z Robertom Berićem pa v nedeljo čaka srečanje z Montpellierjem.