Repas vstopil v leto 2018 s podajo, velik izziv za Elerja

Francoski pokal, 1. krog

Najboljši francoski klubi v leto 2018 vstopajo prek pokala. Napadalec Robert Berić se je vrnil v St. Etienne, pri katerem bi lahko nastopil že v nedeljo. Caen je napredoval s pomočjo podajalca Jana Repasa, Auxerre in Guingamp pa brez pomoči Ivana Firerja oziroma Denis Petrića. Pokalni izzivi čakajo tudi Reneja Krhina (Nantes) in Patrika Elerja (Nancy), ki bo skušal prirediti presenečenje in izločiti Lyon.