V Franciji odklenkalo ligaškemu pokalu, Lyon lahko postane zadnji

Nogometaši Lyona so v uvodnem polfinalnem dvoboju francoskega ligaškega pokala izločili Lille in se uvrstili v veliki finale. Po rednem delu se je srečanje, v katerem so gostje dosegli drugi zadetek v zadnji minuti, končalo z 2:2, nato pa so bili po kazenskih udarcih s skupnim rezultatom 6:5 boljši domačini. Danes se bosta za drugo mesto v finalu, ki bo 4. aprila na Stade de France, udarila PSG in Rennes.

V tej sezoni francoski klubi igrajo še zadnjo izvedbo ligaškega pokala, saj so se zaradi prenatrpanosti urnika odločili za veliko spremembo. Od sezone 2020/21 tako ne bo več tekmovanja, v katerem je rekordnih osem naslovov zbral PSG, letos pa ima priložnost, da postane zmagovalec še devetič. O tem, ali bo zaigral v finalu, ki bo že tradicionalno 4. aprila odigran na Stade de France, bo bogati pariški klub odločal danes, ko se bo v polfinalu pomeril z Rennesom.

Romun ubranil strel Bambe

Ciprian Tatarusanu, sicer rezervni vratar Lyona, je v ligaškem pokalu dočakal priložnost. Foto: Reuters Uvodni polfinalni obračun v Lyonu je v torek odločila šele loterija kazenskih strelov. Lille je prek Portugalca Renata Sanchesa povedel že v 13. minuti, a veselje nekdanjega kluba Milenka Ačimovića ni trajalo dolgo. Moussa Dembele je štiri minute pozneje z bele točke izenačil rezultat na 1:1. Rezultat se ni spreminjal do 85. minute, ko je občinstvo spravil na noge Houssem Aouar in popeljal Lyon do drugega vodstva na tekmi. Gostje so pritisnili in v zadnji minuti prek Loica Remyja, ki je uspešno z atraktivno "panenko" izvedel strel z bele točke, izenačili na 2:2.

O zmagovalcu so odločali kazenski streli. Junak Lyona je postal Ciprian Tatarusanu, ki je med vratnicama nadomestil Anthonya Lopesa. Romun je ubranil 11-metrovko Bambe, nato pa so bili izvajalci najstrožjih kazni zanesljivi vse do pete serije, v kateri je Sanches pri vodstvu Lyona s 6:5 zgrešil cilj. Sanj gostov o preboju v finale je bilo konec, Lyon pa se bo 4. aprila potegoval za drugo omenjeno lovoriko.