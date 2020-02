Fifa predstavila dokument za prihodnost nogometa

Sedemindvajset strani dolg dokument, imenovan Vizija 2020-2023: Narediti nogomet res globalen, obsega enajst ciljev, ki si jih želi doseči predsednik Fife Gianni Infantino.

Ti vključujejo reformo prestopnega sistema, dodajanje nove tehnologije k obstoječi, kot je na primer VAR, narediti Fifine dogodke še bolj globalen in nadalje promovirati ženski nogomet.

Koledar tekem ima za sabo dolgo zgodovino kritik, od klubov do trenerjev in zveze, in to zaradi razporeda tekem in vse večjega števila teh.

Infantino je nedavno predstavil novo in kontroverzno razširjeno klubsko svetovno prvenstvo s 24 klubi, kar se bo začelo z letom 2021, za kar si želi "vrhunsko komercializacijo", sodeč po dokumentu pa se obeta še nekaj sprememb.

"Fifa mora delati na reformah zdajšnjih tekmovanj in omogočiti možnosti igranja na globalni ravni reprezentancam in klubom, obenem pa skrbeti za dobrobit igralcev in vse vpletenih," pravijo pri Fifi.

Infantino pravi, da ta dokument okvirno načrtuje nadaljnjo modernizacijo nogometnega sveta, vse z željo po tem, da bi nekega dne imeli najmanj 50 reprezentanc in 50 klubov z vseh celin, sposobnih tekmovati na najvišji ravni.