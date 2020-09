Fifa: Klubi bodo zaradi koronavirusa izgubili 11,8 milijarde evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posebno telo Fife je do tega zneska prišlo v sodelovanju s številnimi strokovnjaki, ki so skupno vrednost klubov med 36 in 40 milijardami evrov.

Na Fifi opozarjajo, da je izguba trenutna in da bo lahko še večja, če se bo pandemija nadaljevala.

Največje izgube beležijo v Južni Ameriki, kjer v nekaterih državah nogometa trenutno sploh ne igrajo, v težkem stanju so tudi klubi v Afriki in Aziji.

Fifa je državam že dodelila pomoč v višini 1,2 milijarde evrov, ki jo naj bi koristilo 211 držav.