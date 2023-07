Fifa bo na ženskem SP razdelila rekorden nagradni sklad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo v okviru letošnjega svetovnega prvenstva za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji izplačala višje zneske kot kdaj koli prej. Skupni paket vključuje 152 milijonov dolarjev (138 milijonov evrov), je pred začetkom turnirja sporočila Fifa. Gre za vsoto, ki ustreza le približno tretjini denarne nagrade za moške.

Po besedah predsednika Fife Giannija Infantina pa je Fifa precej bližje enakemu plačilu kot nekatere televizijske postaje.

V novem modelu, ki ga je Fifa javnosti predstavila v začetku junija, gre okoli 50 milijonov dolarjev neposredno vsem igralkam v obliki bonusov. Med njimi bo 23 svetovnih prvakinj prejelo vsaka po 270.000 dolarjev (245.700 evrov).

"Zahvaljujoč temu novemu distribucijskemu ključu brez primere so lahko vse igralke na svetovnem prvenstvu prepričane, da bodo v celoti poplačane za svoj trud," je dejal Infantino v sporočilu za javnost.

"Povprečna letna plača profesionalnih igralk po vsem svetu je približno 14.000 ameriških dolarjev. Zneski, ki so izplačani po tem edinstvenem novem modelu, imajo torej učinkovite in pozitivne posledice za življenja in kariere teh igralk," je nadaljeval Infantino.

Prispevki Fife za vse igralke na turnirju so namenski - to pomeni, da jih nacionalne zveze ne smejo porabiti za druge stroške.

David Aganzo, predsednik nogometnega sindikata Fifpro, je potezo Fife označil kot "mejnik za ženski šport".

Do popolne uskladitve je še dolga pot

Seveda pa je do popolne uskladitve z moškimi kolegi še dolga pot. Na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju je skupna dotacija Fife znašala 440 milijonov dolarjev (400 milijonov evrov), od tega je največ prejela svetovna prvakinja Argentina s superzvezdnikom Lionelom Messijem.

Gre pa vseeno za premik v pozitivno smer, saj so se denarne nagrade za svetovno prvenstvo 2023 v primerjavi z letom 2019 potrojile, v primerjavi z letom 2015 pa so večje za kar desetkrat, so izračunali pri Fifi.

"Naš cilj je enako plačilo na svetovnem prvenstvu za moške leta 2026 in svetovnem prvenstvu za ženske 2027," je marca na kongresu Fife v Ruandi napovedal Infantino, ko so ga potrdili za položaju za nov štiriletni mandat.

Preberite še: