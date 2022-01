Prihaja Italija, najljubša stranka Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v futsalu se je v zgodovini dvakrat prebila med osem najboljših na Euru (2014 in 2018). Obakrat na prvenstvih, kjer je premagala Italijo. Foto: Guliverimage

Slovenska futsalska reprezentanca je navdušila v uvodnem nastopu na letošnjem evropskem prvenstvu na Nizozemskem. V četrtek je remizirala s Kazahstanom (4:4), s čimer si je povečala možnosti za napredovanje v četrtfinale. Med najboljših osem bosta iz skupine B napredovali dve najboljši izbrani vrsti. Slovenija bi pomemben korak k uresničitvi cilja naredila z zmago nad Italijo, sploh edinim tekmecem, ki ga je v zgodovini Eura že premagala. In to dvakrat. Najprej leta 2014, nato 2018. Dvoboj se bo v ponedeljek začel ob 17.30. Z drugim krogom so začeli v skupini A. Za uvod so Ukrajinci s 6:1 premagali Srbijo. Portugalci se bodo pomerili z Nizozemsko.

Na Nizozemskem poteka 12. evropsko prvenstvo v futsalu, na katerem prvič nastopa kar 16 reprezentanc. Slovenija tekmuje v skupini B, kjer je v uvodnem nastopu namučila prvega favorita skupine, polfinalista zadnjega svetovnega prvenstva in šesto reprezentanco na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Izbranci Tomija Horvata so remizirali s Kazahstanom (4:4).

Veselje slovenskih reprezentantov po atraktivnem zadetku Žige Čeha proti Kazahstanu. Foto: Guliverimage

Dišalo je še po večjem uspehu, saj so zapravili vodstvo s 4:2, a so vseeno ostali neporaženi na zelo zahtevni tekmi, kar je postreglo z veliko dobre volje. Manj dobre volje je bilo zaradi poškodbe Gašperja Vrhovca, ki je že končal nastope na Euru. Zamenjal ga bo Kristjan Čujec, legendarni igralec futsala, ki se je prejšnji mesec pri 33 letih poslovil od reprezentančnega dresa, a se na željo selektorja, na roko so mu šli tudi delodajalci, vrača.

Italija je v prvem nastopu na letošnjem Euru remizirala proti novinki Finski, ki jo vodi hrvaški strateg Mićo Martić. Foto: Guliverimage

V ponedeljek bo pomagal soigralcem k uspehu proti zahodnim sosedom, enim od štirih velesil evropskega futsala, ki so že osvojile Euro. Največkrat je bila zmagovalka Španija (sedemkrat), Italija je bila dvakrat, Rusija in Portugalska, ki brani naslov (osvojila ga je leta 2018 v Ljubljani), pa sta bili najboljši enkrat.

Slovenija nastopa sedmič na evropskem prvenstvu. Na njem je do zdaj odigrala 16 tekem, le na dveh pa se je veselila zmage. Zanimivo je, da ji je to obakrat uspelo proti Italiji. Najprej leta 2014, nato še štiri leta pozneje. Če bi se nadaljeval matematični niz, bi Slovenija spravila v slabo voljo zahodne sosede tudi letos. Če bi ji to uspelo, bi se povsem približala uresničitvi zadanega cilja, nastopa v izločilnem delu.

V četrtfinale se bosta iz vsake skupine prebili dve najvišje uvrščeni reprezentanci.