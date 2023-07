Drama v Parizu: vratar Donnarumma in njegova partnerka žrtvi ropa in napada

Gianluigi Donnarumma in njegova partnerka Alessia Elefante sta bila v svoji hiši v Parizu žrtvi ropa in napada.

Gianluigi Donnarumma in njegova partnerka Alessia Elefante sta bila v svoji hiši v Parizu žrtvi ropa in napada. Foto: Guliverimage

Vratar italijanske nogometne reprezentance in francoskega prvaka PSG Gianluigi Donnarumma in njegova partnerka Alessia Elefante sta bila v svoji hiši v Parizu žrtvi ropa in napada.

INFO ACTU17. Le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne attaqués et dépouillés à leur domicile à Paris au cours de la nuit, les auteurs en fuitehttps://t.co/UG3AJxzzvo — Actu17 (@Actu17) July 21, 2023

Kot poroča BBC, so napadalci par zvezali in oropali, in to v njuni hiši v samem središču Pariza. Gianluigiju Donnarummi in njegovi partnerki Alessii Elefante se je nekako uspelo rešiti in okoli tretje ure zjutraj pobegniti v bližnji hotel, od koder so ju odpeljali v bolnišnico, osebje hotela pa je o dogodku obvestilo policijo.

Spletna stran Actu17 poroča, da so storilci izmaknili večjo vsoto denarja, omenjajo kar pol milijona evrov, posebne enote francoske policije BRB pa so že začele preiskavo. Storilcev še niso našli.