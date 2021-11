Incident: je nogometašica res naročila, da pretepejo soigralko?

Francoski mediji poročajo o aretaciji Aminate Diallo, francoske reprezentantke in igralke ženske vrste francoskega velikana Paris Saint-Germain, ki ji očitajo organizacijo nasilnega napada na soigralko na istem igralnem položaju Kheiro Hamraoui. Šestindvajsetletno vezistko so danes zjutraj aretirali na njenem domu v Yvelinesu.

Francoski časnik L'Equipe poroča, da sta 31-letno nogometašico Kheiro Hamraoui, ki se je v vrste PSG Woman julija letos preselila iz Barcelone, prejšnji četrtek na ulici napadla in z železno palico pretepla dva zamaskirana moška.

V napadu sta se usmerila predvsem na njene spodnje okončine, kar naj bi bil jasen dokaz, da je bil njun namen onemogočiti njene nadaljnje nogometne predstave. In res, poškodbe so bile tako hude, da na torkovi tekmi lige prvakov proti Real Madridu ni mogla igrati, namesto nje pa je priložnost dobila Diallojeva.

V PSG so novico o aretaciji potrdili in ostro obsodili vsakršno nasilje. "Klub je od četrtka storil vse, da zaščiti zdravje, dobro počutje in varnost svoje ekipe," so se sporočili iz največjega francoskega kluba, ki pri preiskavi incidenta tesno sodelujejo z versajsko policijo.