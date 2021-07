Do cilja bodo morali po stopnicah, ne z dvigalom

Maribor je po štirih odigranih srečanjih zaključil evropsko sezono. Po zmagi v prvem krogu nad armenskim predstavnikom Urartu je bil v drugem krogu švedski Hammarby previsoka ovira. Mariborčani so na domačem terenu lovili dva zadetka zaostanka s prvega srečanja na Švedskem, ko jim je živce s hat-trickom paral napadalec Astrit Selmani. V Ljudskem vrtu presenečenja proti Hammarbyju ni bilo.

Konec je mariborske evropske poti. Foto: Vid Ponikvar

Delo je Štajercem že v peti minuti še dodatno otežil David Accam, ki je hitro načel mrežo gostiteljev in Skandinavce popeljal na vodstvo s +3. Ganec je bil na koncu edini strelec na srečanju, po katerem so s 4:1 v seštevku napredovali gostje. "Prisotno je veliko obžalovanje. Predvsem zaradi truda, ki so ga vložili fantje. Imeli smo 23 udarcev na gol, dve prečki, toda žoga preprosto ni hotela v mrežo. Žal mi je navijačev, poskrbeli so za lepo ozračje in pozitivno energijo, vendar ne gre do cilja z dvigalom, treba bo po stopnicah. Pred nami je leto garanja, da bi bili ob naslednjem poskusu uspešnejši in na višjem nivoju za evropsko tekmovanje," je po tekmi dejal mariborski trener Simon Rožman.

Zalomilo se je že na začetku "Žal mi je navijačev, poskrbeli so za lepo ozračje in pozitivno energijo," je po tekmi dejal Rožman. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčanom se je zalomilo že na začetku srečanja. "Začetek ni bil po naših željah, predvsem glede agresije in sprejemov proti naprej. Potem se je zgodil še ta gol, ki je psihološko obrnil stvari na glavo. Določeno obdobje smo bili v krču, z nekoliko preveč igre nazaj. Potem smo se dvignili, si pripravili kar nekaj obetavnih situacij, a nismo dočakali konkretnejšega zaključka. Morebiten gol bi nam dal dodaten zagon v nadaljevanju tekme, a ga, žal, nismo dočakali," je svoja opažanja strnil Rožman, ki je opozoril na individualno kvaliteto švedskih napadalcev.

"Opazna je bila individualna kvaliteta njihovih napadalcev na širokem prostoru in za nas je tekma proti nasprotniku takšnega nivoja prišla nekoliko prehitro. Verjamem, da bo Hammarby prišel do konferenčne lige. Gre za ekipo, ki igra že dlje časa skupaj, ima izkušnje iz kakovostne lige. Moramo jim čestitati za napredovanje, v dveh tekmah so bili boljši. Če na prvi tekmi nismo bili v pravi podobi, smo zdaj bili in bi si zaslužili več, kot kaže končni rezultat," je prepričan mariborski strateg.

Vse moči usmerili proti domačem prvenstvu

Časa za obžalovanje v mariborskem taboru nimajo, saj jih že v nedeljo čaka večni derbi v 1. SNL, ko bodo ob 20.15 gostovali v Stožicah pri Olimpiji. Vse moči bodo zdaj Štajerci usmerili proti domači ligi, kjer so lani osvojili drugo mesto. "Največja želja je bila, da fantje odigrajo na maksimumu zmožnosti. Temu smo se približali, smo pa ekipa v nastajanju, ki ji manjka takšnega ritma in večjega števila podobnih dvobojev. Imamo potencial, ki ga je treba izpiliti. Takoj smo se preusmerili k derbiju in ob povratku na slovensko prizorišče verjamem, da bomo na želenem nivoju, da bi osvojili nove tri točke. Najlepši odgovor po izločitvi iz evropskega tekmovanja bi bil dober rezultat v derbiju. Nekatere zadeve v igri so že opazne in ne bomo obupali na tej razvojni poti. Gremo naprej z dvignjeno glavo, verjamem, da bomo v nedeljo na zadovoljivem nivoju," je pred večnim derbijem še prepričan Rožman.

Preberite še: