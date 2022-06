Ruskemu nogometašu zaradi te izjave grozi tudi smrt

Nekdanji kapetan ruske nogometne reprezentance Igor Denisov je za ruske medije spregovoril o vojaškem napadu na Ukrajino in tako postal najstarejši športnik, ki še vedno živi v Rusiji in je javno obsodil konflikt, čeprav so kazni za tovrstno početje v Rusiji zelo ostre.

Igor Denisov je legenda ruskega nogometa, ki je znan po svojem ostrem jeziku, kar bi ga lahko stalo svobodo ali še kaj več. Vojaški obračun med Ukrajino in Rusijo je v svetu povzročil val ogorčenja, v športu pa obilo prepovedi nastopov ruskim športnikom na različnih tekmovanjih. Čeprav zelo vroča tema, je v Rusiji komentiranje spopada zaradi na novo sprejetih zakonov prepovedano. 38-letnik, ki je za rusko reprezentanco zbral 54 nastopov, ni bil skop z besedami, medijem je javno povedal, kaj si misli o tem, čeprav bi si s tovrstnim dejanjem lahko nakopal zaporno kazen ali še kaj več.

⚡️Former captain of the Russian national football team Igor Denisov urged Putin to stop the war with Ukraine. pic.twitter.com/bIL0lkEvPh — Flash (@Flash43191300) June 15, 2022

"Kar se dogaja v Ukrajini, je katastrofa," je dogajanje komentiral Denisov, ki je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu celo poslal pismo, v katerem je zapisal, da je pripravljen klečati pred njim, če bi to pomagalo umiriti zadeve. "Ne vem, morda me bodo zaprli ali pa celo ubili, ker to govorim, ampak to so dejstva," je dejal Denisov in nadaljeval: "Jaz sem šokiran. Nihče mi ne more tega pojasniti. Morda sem premalo prebral, morda premalo poznam zgodovino, ampak sem proti tej vojni. Ni mi všeč, ko ljudje umirajo. Ne morem biti več tiho," je še dejal Denisov in dodal, da se bo spopadel s posledicami besed, za katerimi stoji. "Kar bo, pa bo. Ne skrivam se, nikamor ne bom odšel," je dodal Denisov.