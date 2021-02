Dokončna potrditev najhujšega možnega scenarija za Bayern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Odločil sem se, da poizkusim nekaj novega in se po koncu sezone poslovim. Odločitev ni bila lahka," je na novinarski konferenci Bayerna povedal David Alaba, ki je v zadnjih mesecih polnil medijski prostor s trdimi pogovori o podaljšanju pogodbe s svojimi klubskimi delodajalci. Postavljal je zelo visoke pogoje in ni sprejel niti 16 milijonov evrov letne plače ob petletni pogodbi.

Po mesecih trdih pogajanj so se v klubu ob koncu lanskega leta umaknili in se sprijaznili, da ga bodo po koncu sezone izgubili brez evra odškodnine, 28-letni avstrijski branilec, ki je v Bayern iz dunajske Austrie prišel že kot mladinec daljnega leta 2008, se je znašel na udaru kritikov z vseh vetrov. "Če misli, da je pomembnejši od Roberta Lewandowskega, Manuela Neuerja in Thomasa Müllerja, potem se pošteno moti," ga je okrcal tudi legendarni Lothar Mätthaus.

Pri Bayernu bodo brez samcatega evra odškodnine izgubili nogometaša, ki je na tržnici trenutno vreden 55 milijonov evrov. Foto: Reuters

Bayernu je žal, Real ga čaka z razprtima rokama

"Če izgubiš nogometaša takšnega kalibra, ne da bi zanj dobil kakršnokoli odškodnino, je to najhujši možni scenarij. Nam se je na žalost zgodil," je situacijo glede Alabe že pred časom komentiral športni direktor Bayerna, ki je v zadnjem letu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, Hasan Salihamidžić.

Kje bo Alaba nadaljeval nogometno pot, ni znano, a se že nekaj časa govori, da se okoli njega smuka Real Madrid, ki išče zamenjavo za obdobje po Sergiu Ramosu. Kapetan Reala namreč, podobno kot Alaba v Bayernu, z Realom še vedno ni podpisal nove pogodbe. Španska Marca je pred dnevi celo pisala o tem, da je Alaba pogodbo z Madridčani že podpisal. "O svojem novem klubu ne bom povedal ničesar. Je kar nekaj klubov, ki se zanimajo zame," je danes odvrnil Alaba.

Z Bayernom je do zdaj osvojil že kar 27 lovorik. Do konca sezone bo skorajda zagotovo še kakšno. Foto: Reuters

Eden najboljših in najbolj raznolikih nogometašev na svetu

Avstrijski reprezentant, ki je tudi v tej sezoni standarden člen obrambe Bayerna, je za Münchenčane debitiral leta 2009 in se hitro uveljavil na levi strani obrambe, v obdobju Josepa Guardiole pa se premikal po številnih pozicijah, igral je tudi v zvezni vrsti in kot centralni branilec, ob tem pa postal eden najbolj polivalentnih nogometašev v Evropi, ki lahko igra na številnih pozicijah v moštvu. Kot tak je za vsakega trenerja zelo dobrodošel.

Pod vodstvom Hansa Flicka, ki je poskrbel za najboljšo sezono v zgodovini kluba, Alaba povečini igra v osrčju obrambe. Do zdaj je za Bayern odigral že 415 tekem, dosegel 33 golov in prispeval 50 asistenc.

Z Bayernom je bil Alaba kar devetkrat nemški prvak, dvakrat se je veselil evropskega naslova, bil šestkrat nemški pokalni prvak, dvakrat klubski svetovni prvak, osvojil še dva evropska superpokala, pet nemških superpokalov … Skratka, Alaba je (bil) eden najpomembnejših členov zlatega obdobja bavarskega nogometnega velikana.