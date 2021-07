Dani Carvajal v belem dresu do 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni reprezentant Dani Carvajal je podaljšal pogodbo z Real Madridom za tri sezone, kar pomeni, da bo barve kraljevega kluba nosil do 30. junija 2025. Kot so danes še zapisali pri španskem klubu, bi prvotna pogodba 29-letnika potekla konec junija 2022.

"Real Madrid in Dani Carvajal sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe, po kateri bo nogometaš ostal v klubu naslednje štiri sezone, do 30. junija 2025," so zapisali pri Realu.