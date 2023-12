Danes z Italijo v Hali Tivoli

Oglasno sporočilo

Slovenija v svoji skupini zaseda 3. mesto z realnimi možnostmi, da se bori za 2. mesto. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

„Zavedamo se, da je to za nas zelo pomembno srečanje. Smo v igri, odvisni smo sami od sebe. Želeli smo priti v situacijo, v kateri smo sedaj. Pred nami je težka tekma, 40 minut boja, naredili bomo vse, da osvojimo te tri točke,“ je jasen kapetan Igor Osredkar.

Kvalifikacije za SP 2024, 15.12.

Slovenija – Italija (18.30)

20.12. Češka – Slovenija (18.30)

Postava Slovenije:

Nejc Berzelak (FK Siliko), Luka Lovrec (KMN Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin BiH), Teo Turk (Came Dosson CD Dosson ITA), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate ITA), Matej Fideršek (Futsal Minerva ŠVI), Žan Janež (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Jeremy Bukovec (MNK Olmissum Omiš HRV), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid).

Postava Italije:

Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate)m Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Enrico Donin (Mantova), Michele Podda (Meta Catania), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Matteo Biscossi (Olimpus Roma), Mattia Raguso (L84), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma)

Tekme Slovenije v kvalifikacijah za SP 2024:

Italija – Slovenija 3:0

Slovenija – Češka 2:1

Slovenija – Španija 1:1

Španija – Slovenija 4:0

Slovenija – Italija (15.12., Ljubljana)

Češka – Slovenija (20.12., Plzen)

Vrstni red skupine D:

Španija 10

Italija 7

Slovenija 4

Češka 1

Kvalifikacijske skupine za uvrstitev na SP 2024:

Skupina A: Kazahstan, Romunija, Azerbajdžan, Nizozemska

Skupina B: Ukrajina, Poljska, Srbija, Belgija

Skupina C: Hrvaška, Slovaška, Francija, Nemčija

Skupina D: Španija, Italija, Slovenija, Češka

Skupina E: Portugalska, Gruzija, Armenija, Finska

13. medsebojnih tekem

Italija je reprezentanca z bogato zgodovino. Dosedaj je sedemkrat igrala na svetovnem prvenstvu, na zadnjem v Litvi (leta 2021) je ni bilo. Dvakrat je na svetovnem prvenstvu osvojila bron (v letih 2008 in 2012), leta 2004 je bila srebrna. Uspešnejša je na evropskih prvenstvih, kjer je bila na vseh 12 zaključnih turnirjih. Leta 2003 je doma osvojila naslov evropskega prvaka, pohvali se lahko še s tremi bronastimi odličji, vmes je še leta 2014 postala evropski prvak.

Italijo vodi selektor Max Bellarte, ki je na čelu reprezentance od septembra 2020, ko je bil na klop Slovenije izbran tudi naš selektor Tomislav Horvat. Ekipi sta dosedaj odigrali 13 medsebojnih tekem, tri je Slovenija tudi dobila.

Medsebojne tekme Slovenije in Italije:

Slovenija – Italija 0:2 (22.3. 2002)

Slovenija – Italija 1:2 (17.02. 2003) (Džafić)

Slovenija – Italija 3:2 (5.11. 2004) (Melink, Zorč 2)

Slovenija – Italija 0:7 (6.11. 2004)

Slovenija – Italija 0:2 (27.02. 2011)

Slovenija – Italija 3:2 (29.1. 2014) (Vrhovec, Osredkar, Čujec)

Slovenija – Italija 1:4 (6.12. 2016) (Fetić)

Slovenija – Italija 1:2 (7.12. 2016) (Čujec)

Slovenija – Italija 2:1 (3.2. 2018) (Osredkar 2)

Slovenija – Italija 0:3 (2.12. 2019)

Slovenija – Italija 1:2 (3.12. 2019) (Bukovec)

Slovenija – Italija 2:2 (24.1. 2022) (Hozjan, Merlim/AG)

Slovenija – Italija 1:3 (15.9. 2023)

V pričakovanju 300. tekme Slovenija je dosedaj odigrala 293 uradnih tekem. V tem času je zabeležila 130 zmag, 47 remijev in 116 porazov. Selektor Tomislav Horvat je na klopi reprezentance sedel 32-krat, vknjižil je 14 zmag, 12 porazov in šest remijev. Pri igralcih prednjači kapetan Igor Osredkar – v 182 tekmah je dosegel že 87 golov za Slovenijo. Selektor Tomislav Horvat je dosedaj člane Slovenije vodil na 34 tekmah (14 zmag, 7 remijev, 13 porazov).

