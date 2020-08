Cruyff znova kot trener na Kitajko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Glavni trener Cruyff bo na Kitajsko prispel 16. tega meseca in bo prestal opazovanje na novi koronavirus," je zapisal klub.

Na Kitajskem mora vsak, ki pride iz tujine, v štirinajstdnevno karanteno, tako da bo Cruyff vodenje ekipo najverjetneje prevzel prihodnji mesec.

Nekdanji vezist Manchester Uniteda in Barcelone je konec preteklega meseca odstopil z mesta ekvadorskega selektorja, brez da bi ekipo vodil na eni tekmi.

Vodenje Ekvadorja je prevzel januarja, potem pa je vmes posegla pandemija novega koronavirusa in Cruyff se je vrnil v Španijo, kjer je preživel večino igralske kariere, v južnoameriško državo pa se ni več vrnil.

Šestinštiridesetletnik bo na klopi Shenzhena nasledil Roberta Donadonija. Legenda AC Milana je brez službe ostala po zgolj štirih tekmah, eni zmagi, v sezoni, ki se je zaradi virusa začela z zamikom.

Cruyff ima že izkušnje s Kitajsko, avgusta 2018 je prevzel vodenje Chongqinga in ga popeljal iz območja izpada, a je klub decembra 2019 zapustil, ker se niso dogovorili o novi pogodbi.

Ekipe kitajske super lige so sicer zaradi koronavirusa razdeljene na dve skupini po osem in vsaka igra v svojem mehurčku, ena v Suzhouu in druga v Dalianu, kjer Shenzhen zaseda šesto mesto.