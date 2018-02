Izbor z družabnih omrežij, 12. februar

Cristiano Ronaldo je sliko iz Ljubljane poslal med 240 milijonov ljudi

Petkratni najboljši futsalist leta na svetu Ricardinho je v soboto izpolnil dolgoletne sanje in Portugalski prinesel naslov evropske prvakinje. Precej podobno, kot je Cristianu Ronaldu, petkratnemu najboljšemu nogometašu leta na svetu, s Portugalsko uspelo na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji. Podobnost je tudi v tem, da sta se, kakšno naključje, v finalu oba poškodovala, a so potem njuni soigralci Portugalski prinesli lovoriki, na kateri je ta čakala celo večnost.

Cristiano Ronaldo leta 2016 in Ricardinho letos:

1 PAÍS. 2 DISCIPLINAS. 2 EMBLEMAS.



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

➞ 5 balones de oro

➞ Eurocopa en tiempo extra, donde salió lesionado

➞ MÁXIMO GOLEADOR



🇵🇹 Ricardinho

➞ 5 veces jugador del año

➞ Eurocopa en tiempo extra, donde salió lesionado

➞ MÁXIMO GOLEADOR



MITOS LUSOS. 💯 pic.twitter.com/VPZQUqWNFS — Shalom Sports (@Shalom_Sports) February 11, 2018

Ronaldo in Ricardinho se med seboj zelo spoštujeta in seveda poznata. Da je tako, potrjuje tudi skok na družabna omrežja takoj po sobotni zmagi Portugalske nad dolgoletno vladarko evropskega futsala Španijo po podaljških v Stožicah. Po zadnjem dejanju evropskega prvenstva v futsalu, ki ga je uspešno organizirala Slovenija, se je na uradnih profilih na Facebooku in Instagramu – na vsakem posebej ima več kot 120 milijonov sledilcev, skupaj torej skoraj četrt milijarde - javil tudi Ronaldo.

Verjetno najbolj prepoznaven športnik na svetu je objavil fotografijo slavja Portugalcev in Ljubljane ter dopisal: "Evropski prvaki v futsalu! Čestitke, fantje. Čestitke, Portugalska!"

Objava Cristiana Ronalda na Facebooku:

Objava Cristiana Ronalda na Instagramu:

Trener odstopil, ker mu je njegov igralec grozil s pištolo

Povsem normalno je, da so nogometaši nezadovoljni, če jim njihov trener ne nameni dovolj priložnosti za igro. Nevsakdanje ni niti to, da svoje nezadovoljstvo izrazijo, a za kaj takega, za kar je poskrbel neki argentinski nogometaš, zagotovo še niste slišali.

Iz argentinskega nižjeligaša Escuela Presidente Roca namreč prihajajo vesti, da je trener tamkajšnje ekipe Cristian Neira odstopil, ker se je bal za življenje. Ker ni bil zadovoljen s tem, koliko priložnosti za igro dobi, se je 27-letni vezist Cesar Pagani odločil stvari vzeti v svoje roke. S pištolo v roki je grozil trenerju, češ da naj ga na naslednjih tekmah postavi na igrišče.

"Že 45 let sem v nogometu, a se mi kaj takega še ni pripetilo," je po incidentu povedal prestrašeni trener.

To je nogometaš, ki je trenerju grozil s pištolo:

César Pagani, jugador de Escuela Presidente Roca (Federal C), enojado por no ser titular, ingresó con un revólver a la práctica y amenazó de muerte al entrenador del club cordobés Cristian Neira. pic.twitter.com/qVeQgJ5bxF — Global Deportivo (@GloDeportivo) February 2, 2018

Lastna hčerka in Urugvajec sta hrvaškega zvezdnika spravila v zadrego

Ivan Rakitić, zvezdnik hrvaške reprezentance, ki je eden izmed nosilcev Barcelone, se je prejšnji teden znašel v zadregi. Najprej je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri se je hčerki pustil našemiti za pustni dan. Zakaj se zaradi te fotografije na spletu norčujejo iz izkušenega vezista, lahko ob pogledu na spodnjo fotografijo ugotovite kar sami.

Fotografija na Instagramu:

Zatem se je na nedeljski prvenstveni tekmi proti Levanteju na domačem Camp Nouu, ki se je končala z remijem brez zadetkov, iz Rakitića ponorčeval še izkušeni urugvajski branilec Levanteja Damian Suarez. Ranil je ponos hrvaškega reprezentanta in ga preigral na zelo atraktiven način.

Preigravanje Damiana Suareza:

Mojstrovina Jana Oblaka, ki je dokazal, da ni samo dober vratar

Jan Oblak še naprej navdušuje med vratnicama madridskega Atletica in potrjuje status enega najboljših, če ne celo najboljšega vratarja na svetu.

Se je pa prejšnji teden na spletu pojavil tudi video, ki dokazuje, da se slovenski reprezentant zelo dobro znajde tudi pred nasprotnikovimi vrati. Poglejte, kakšen zadetek je na treningu Atletica uspel velikemu zvezdniku slovenskega nogometa in športa nasploh.

Tretji Messijev sin bo imel enako ime kot Ronaldo

Eden najboljših nogometašev na svetu, zvezdnik Barcelone Lionel Messi, je prejšnji teden z objavo na Instagramu sporočil, da pričakuje tretjega otroka s svojo ženo Antonello Roccuzzo. Ime mu bo Ciro.

Novica je hitro zaokrožila po svetu, kmalu za tem pa so v Španiji, kjer do potankosti secirajo življenja tamkajšnjih nogometnih zvezdnikov, ugotovili, da se ime Ciro v kitajskem jeziku, v mandarinščini, zapiše Quilo. Ime velikega Argentinčevega tekmeca Cristiana Ronalda se zapiše C-Luo, imeni obeh pa se izgovorita praktično identično.

Podatek, na katerega Messi ob izbiri imena za svojega tretjega sina, ki naj bi na svet prišel ob koncu tega ali pa začetku prihodnjega meseca, seveda ni pomislil.

Objava, s katero je Lionel Messi sporočil veselo novico:

Brazilski trener izgubil živce in napadel novinarja

Trener brazilskega prvoligaša Atletica Mineira, izkušeni Oswaldo de Oliveira, je po tekmi odgovarjal na vprašanja novinarjev, a s tistimi, ki mu jih je postavljal neki novinar, ni bil najbolj zadovoljen. Prej nasprotno, ob koncu je namreč izgubil živce in ves iz sebe skorajda fizično obračunal z možakarjem z mikrofonom in kamero v rokah.

Spektakularna rojstnodnevna zabava Neymarja v Parizu

Neymar je prejšnji teden praznoval svoj 26. rojstni dan. Kot se za najdražjega igralca v zgodovini nogometa, ki spada tudi med najbolj plačane športnike na svetu, spodobi, je priredil spektakularno zabavo. Na njej ni manjkalo pomembnih gostov iz sveta športa in tudi zabave.

Prišli so nekateri Brazilčevi soigralci iz vrst PSG, prisotna sta bila tudi lastnik PSG Nasser Al-Khelaifi in trener Unai Emery, med 200 gostov v prestižnem paviljonu Cambon pa so se pomešali tudi nekateri Neymarjevi prijatelji iz drugih klubov, med drugim tudi poškodovani zvezdnik Manchester Cityja Gabriel Jesus.

Med gosti so bili tudi DJ Snake, brazilski pevec Rodriguinho in še nekateri znani obrazi iz sveta glasbene industrije, prisotne pa so zabavali kolumbijska pevka Maluma, plesalci in tudi mojstri koles BMX, ki so priredili zanimiv šov.

Vrhunec je zabava dosegla opolnoči, ko je Neymar razrezal torto, še pred tem pa se mu je prek videosporočila z rojstnodnevno čestitko javil njegov sin in ga skoraj spravil v jok.

Zabava je bila v ponedeljek, v torek pa je PSG igral pokalno tekmo proti Sochauxu in na njej zlahka zmagal. A brez Brazilčeve pomoči, saj so se pri PSG odločili, da ga spočijejo. Kdo ve, morda je bila zabava preveč burna. Je pa zato Neymar zaigral na sobotni prvenstveni tekmi proti Toulousu in se izkazal z edinim zadetkom za novo zmago Parižanov, ki v prvenstvu premočno vodijo.

Že v sredo jih čaka poslastica v ligi prvakov. V prvi tekmi osmine finala se bodo v Madridu z 26-letnim Neymarjem na čelu udarili z evropskim prvakom zadnjih dveh sezon Realom.

Neymarjeva zabava za 26. rojstni dan:

Bayern bo omogočal ogled tekem na štadionu, kakršnega še niste videli

Pri nemškem nogometnem velikanu Bayernu so sklenili pogodbo s hotelsko verigo Courtyard by Marriot do konca sezone 2019/20. V tej pogodbi je zapisana tudi investicija na štadionu Allianz Arena v Münchnu.

Od sezone 2019/20 bo namreč mogoče na modernem štadionu Bayerna tekme spremljati v prav posebnem luksuznem apartmaju, v katerem bodo lahko tisti, ki si bodo kaj takega lahko privoščili, tekme spremljali kar iz postelje.

Ob tem jih bodo uslužbenci hotela seveda stregli od spredaj in zadaj, če bodo tako želeli.

Takole bo videti Bayernova luksuzna loža:

Following Bayern's new partnership with the Courtyard by Marriott hotels, there will be Suites with this view at Allianz Arena... 😍 pic.twitter.com/bfzmRIekNJ — Football Funnys (@FootballFunnys) February 12, 2018

Zvezdnik Man Utd ob spominjanju na veliko tragedijo razburil javnost

Prejšnji teden so se pri Manchester Unitedu spomnili na 60. obletnico največje tragedije v zgodovini kluba - letalske nesreče v Münchnu, v kateri je leta 1958 umrlo 23 ljudi, od tega osem nogometašev Manchester Uniteda in trije člani trenerske ekipe. Različnih dogodkov so se udeležili tudi člani zdajšnje zasedbe rdečih vragov na čelu s trenerjem Josejem Mourinhem, med njimi je bil tudi zvezdnik Jesse Lingard.

Prav on pa je poskrbel za razburjenje številnih navijačev, ko je le tri minute za tem, ko se je s soigralci z minuto molka spomnil na žrtve tragedije, na svojem uradnem profilu na Twitterju odgovarjal enemu izmed uporabnikov. Ta ga je spraševal, kdaj se bo naslednjič v nogometni igrici Fifa 2018 udaril s svojim soigralcem Marcusom Rasfordom.

Mnogi so takšno ravnanje 25-letnega v tej sezoni zelo razpoloženega zvezdnika označili za nespoštljivo, za to, kar se je zgodilo, pa se je opravičil tudi sam in dodal, da za nastalo sploh ni kriv.

"Član osebja, ki skrbi za moja družabna omrežja, je, medtem ko sem bil na spominski slovesnosti, odgovoril enemu izmed mojih oboževalcev in povzročil zmedo. Opravičujem se za vsakogar, ki sem ga morda užalil. To, kar se je zgodilo, ni sprejemljivo," je v opravičilu, ki ga je objavil na svojih profilih na družabnih omrežjih, zapisal Lingard.

Opravičilo Jesseja Lingarda:

Je fotografijo objavila, da bi pomirila navijače?

No, Lingard in soigralci so sicer v nedeljo poskrbeli za šok in izgubili v gosteh pri Newcastle Unitedu z 0:1 v angleški premier ligi. Navijači Manchester Uniteda so bili razočarani, jih je pa zato takoj po tekmi razveselilo Lindgardovo dekle Jena Frumes. Na Instagramu je objavila žgečkljivo fotografijo, na kateri pozira oblečena v dres svojega slovitega fanta.

Morda je to storila tudi zato, da malce pomiri navijače rdečih vragov. Najprej zaplet ob spominjanju na tragedijo iz leta 1958, za katerega je poskrbel prav Lingard, potem še grenka nedelja na St. James' Parku …