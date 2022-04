Cristiano mlajši zabija in proslavlja kot oče #video

Cristiano Ronaldo Jr mencetak gol untuk Manchester United U12 saat melawan EF Gironès Sabat.



Penerus 🔥

pic.twitter.com/sD97tcaSQq — United Focus🔰 (@utdfocusid) April 14, 2022

Tako kot za člansko ekipo Manchestra Uniteda zabija in proslavlja portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, zdaj to za Unitedovo ekipo do 12 let počne njegov sin, Cristiano Ronaldo mlajši. Gol, ki ga je dosegel na turnirju v Španiji, je preplavil družabna omrežja. Zadel je iz prostega strela. A še bolj kot sam gol, je vsem v oči padlo Cristianovo proslavljanje. Na enak način, kot to počne njegov oče: skok in obrat za 180 stopinj in glasen vzklik. In ni prvič, ko je Cristiano mlajši proslavil na tak način.