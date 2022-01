Bravo prodal svojega kapetana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zimskem prestopnem roku NK Bravo zapušča kapetan Vanja Drkušić, ki je prestopil v vrste ruskega prvoligaša. Iz ljubljanskega ŽAK-a so obenem še zapisali: "Hvala za vse Vanja. Verjamemo, da se bodo naše poti v prihodnosti še prekrižale, v Bravo pa boš vedno dobrodošel." Bravo je v tem prestopnem roku izgubil tudi Sandija Ogrinca, so pa prejšnji teden iz Olimpije pripeljali Gala Kureža.

PRESTOP! V zimskem prestopnem roku NK Bravo zapušča kapetan Vanja Drkušić, ki je danes prestopil v vrste ruskega prvoligaša @pfcsochi.



Hvala za vse Vanja. Verjamemo, da se bodo naše poti v prihodnosti še prekrižale, v Bravo pa boš vedno dobrodošel. pic.twitter.com/c5NMPz12bG — NK Bravo (@NKBravo) January 24, 2022

"Zaključuje se obdobje v moji karieri, ki mi bo za vedno ostalo v lepem spominu. NK Bravo mi je dal priložnost, da se razvijem kot nogometaš in tudi kot oseba. Skoval sem prijateljstva, ki bodo ostala za vedno. Vsaka minuta, ki sem jo preživel na igrišču, oblečen v dres Brava, mi je bila čast in neizmerno veselje. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili vpleteni v mojo zgodbo pri NK Bravo. Moji ekipi pa želim obilo sreče v nadaljevanju sezone. Hvala za vse!" je za spletno stran ljubljanskega kluba dejal 22-letni Drkušić.

Ta se je Bravu pridružil pred skoraj dvema letoma, v tem času pa je poskrbel za številne mejnike. V vseh uradnih tekmovanjih je dres Brava oblekel na 72 obračunih, na zelenici preživel 6274 minut, v tem času pa je štirikrat zatresel mrežo nasprotnika, ob tem pa dodal tudi asistenco.

Ваня Дркушич стал игроком «Сочи» ✍️



22-летний защитник в результате сделки с клубом «Браво» продолжит карьеру в нашей команде.



В текущем сезоне футболист забил два гола в 21 матче. Также игрок выступал за сборную Словении различных возрастов.



Добро пожаловать в Сочи! ⚪️🔵 pic.twitter.com/EHNfMSewwU — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 24, 2022

Kot so še zapisali pri Bravu, je prestop v Soči med desetimi največjimi prestopi v zgodovini kluba. Transfermarkt je objavil, da je vrednost prestopa 120.000 evrov, pogodba pa je za dve leti in pol. Portal nogomania.com pa je poročal, da bo Drkušićeva letna plača približno 100.000 evrov.