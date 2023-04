Bo Uefa izključila Juventus iz evropskih tekmovanj?

Stari dami so po pritožbi vodstva včeraj vrnili 15 točk, ki so ji jih odvzeli v začetku letošnjega leta, s čimer so se varovanci Massimiliana Allegrija vrnili na tretje mesto italijanske nogometne lige. Juventus se je tako vrnil na mesta, ki vodijo v ligo prvakov, a so s tem le začasno zaustavili preiskavo. Sodni postopek bo ponovljen na novem sodišču, namera torinskega kluba pa je najbrž bila, da kazen odbitka točk ne bi bila izvedena že v iztekajoči se sezoni.

Kaj bo storila Uefa? Foto: Guliver Image

Poslovanje in morebitne nepravilnosti kluba ločeno preiskuje Uefa, ki ji je vodstvo stare dame poslalo veliko dokumentacije, vezane na kapitalske dobičke, s katerimi naj bi Juventus z različnimi računovodskimi triki zavajal svoje delničarje pri finančnih izkazih. Evropska nogometna zveza računa, da bo sodni postopek končan do junija, a ob tem tudi sama vodi preiskavo, ki bi lahko najbolj trofejni italijanski klub pripeljala do izključitve iz evropskih tekmovanj. Italijanska Gazzetta dello Sport piše, da je glavna grožnja za Juventus FFP (finančni fair play, op. p.), zaradi katerega je bil Juventus lani že kaznovan s 3,5 milijona evrov kazni.

Če Juventus ostane na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja, bi morala Uefa svojo odločitev naznaniti najkasneje do junija, če Juventusu na poti v Evropo spodleti in bi jim FIGC (Italijanska nogometna zveza) ponovno odbila 15 točk, pa bi lahko Uefa upočasnila postopek preiskave in Juventus iz evropskih tekmovanj izključila šele v sezoni 2024/25.