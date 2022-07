Odgovor na vprašanje, kdo je najbogatejši igralec v FC Barcelona, je nekoliko presenetljiv, saj igralec niti ni uvrščen v prvo ekipo, gre sicer za napadalca, čigar premoženje je ocenjeno na 250 milijonov evrov. Gre za danskega napadalca Martina Braithwaita, ki je Barcelono okrepil v februarju 2020, ko so ga Katalonci v svoje vrste pripeljali za slabih 18 milijonov evrov.

Po pogodbi, ki so mu jo ponudili v katalonski prestolnici, Braithwaite letno zasluži "le" štiri milijone, a to ni njegov edini dohodek.

Not many people know this, but Martin Braithwaite is one of the richest footballers in the game, and it's not down to his wages... 💰



The 31-year-old could help Barcelona out with their debt if he really wanted too! 😅 pic.twitter.com/0XmOTT372g