Barcelona "tri do štiri tedne" brez pomebnega vezista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sergi Roberto, vezist španskega nogometnega velikana Barcelone, si je poškodoval stegensko mišico in svoji ekipi ne bo mogel pomagati naslednje tri do štiri tedne, je sporočil španski prvak. Roberto bo tako med drugim izpustil torkovo tekmo osmine finala lige prvakov proti italijanskemu Napoliju in nedeljski el clasico proti Realu v Madridu.