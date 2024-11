Barcelona štiri tedne brez Ansuja Fatija

Kilni nogometaš Barcelone Ansu Fati bo štiri tedne odsoten z igrišč, ker si je na današnjem treningu poškodoval stegensko mišico, so sporočili iz katalonskega kluba. Fati naj bi izpustil klubsko tekmo lige prvakov proti francoskemu Brestu, pa tudi prvenstvene tekme proti Celti Vigo, Las Palmasu, Mallorci in Real Betisu, poroča AFP.

Dvaindvajsetletni španski reprezentant je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami, odkar se je leta 2019 kot najstnik pojavil na sceni.

Barcelona, vodilna ekipa španske lige, je v zadnjem času v velikih težavah. Lamine Yamal, ki je podrl Fatijev rekord kot najmlajši igralec in strelec Barcelone, ima poškodovan gleženj in prav tako ne bo mogel igrati vsaj tri tedne, Robert Lewandowski ima težave s hrbtom, na seznamu poškodovanih so tudi vratar Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen ter Ronald Araujo.