Barcelona služi kot nora: po novem rekordu se spogleduje z magično milijardo

Španski prvak Barcelona se je prvič v zgodovini povzpela na vrh Deloittove lestvice najbogatejših nogometnih klubov na svetu in hkrati postala prvi klub, ki je pri prihodkih presegel mejo 900 milijonov ameriških dolarjev.

S prihodkom 959 milijonov ameriških dolarjev v sezoni 2018/19 je na lestvici prehitela večnega tekmeca Real Madrid, razlika med prihodki vodilnega in drugouvrščenega pa je letos največja v zgodovini lestvice, znaša 55,3 milijona ameriških dolarjev. Z 811,7 milijona dolarjev je na tretjem mestu Manchester United, sledita pa Bayern München (753,1) in Paris Saint-Germain (725,5).

Za poskok prihodkov Barcelone je v veliki meri zaslužna sprememba poslovanja kluba, predvsem odločitev, da prodajo trgovskega blaga in licenciranje iz rok zunanjih izvajalcev vzame v svoje roke. S tem je klub pridobil večji nadzor nad promocijo in prodajo lastnega blaga in storitev ter lahko prihodke iz tega naslova izkazuje na podlagi bruto namesto neto zneskov.

Prenosi tekem prinesejo skoraj polovico prihodkov

Prvi zvezdnik Barcelone je najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi. Foto: Getty Images Po podatkih 23. Deloittove lestvice najbogatejših nogometnih klubov na svetu, ki jo pripravlja Deloittov oddelek za posle na področju športa, je 20 največjih zaslužkarjev med nogometnimi klubi v sezoni 2018/19 skupno ustvarilo rekordnih 10,6 milijard dolarjev prihodkov.

Največji vir prihodkov klubov še vedno predstavljajo prenosi tekem, in sicer 44 odstotkov skupnih prihodkov. Sposobnost pritegniti pozornost gledalcev je glavni dejavnik, ki razlikuje največje zaslužkarje od klubov na dnu lestvice. Kljub temu, da lahko daljša odsotnost s klubskih tekmovanj UEFE, še posebej s tekmovanj lige prvakov, močno vpliva na prihodke kluba, pa so najbogatejši klubi na lestvici manj odvisni od prihodkov od prenosov tekem kot manjši klubi.

"Nogometna industrija še naprej raste hitreje od drugih sektorjev in najbogatejših 20 klubov na lestvici je v enem samem letu skupaj prvič ustvarilo več kot deset milijard dolarjev prihodkov. Posebnost pri letošnji lestvici je, da se na njej pojavlja precej klubov iz manjših lig, medtem ko imajo klubi z največjimi prihodki vse večjo prednost pred drugimi," je dejal Dan Jones, partner Deloitta v oddelku za posle na področju športa.

Barca na dobri poti, da prebije novo mejo

Nizozemski prvak Ajax je najvišje uvrščeni klub na lestvici Deloitta, ki ne igra v petih najmočnejših ligah. Foto: Getty Images "Barca je odličen vzor kluba, ki se prilagaja spremembam razmer na trgu. Z manjšim zanašanjem na prihodke od prenosov tekem in povečevanjem prihodkov, nad katerimi ima največji vpliv, je ustvarila 437,6 milijonov dolarjev prihodkov od komercialnih operacij, kar je več kot skupni prihodki 12-uvrščenega kluba na letošnji lestvici najbogatejših klubov. Klub bo po pričakovanjih še naprej povečeval svoje komercialne prihodke in prihodnje leto ohranil vodstvo na lestvici, s čimer je na dobri poti, da v prihodnjih letih postane prvi klub na lestvici z milijardo USD ustvarjenih prihodkov," pa vzpon Barcelone komentira Jones.

Edini klubi med vodilnimi 30 na lestvici, ki ne spadajo v skupino klubov iz najmočnejših petih lig, so Ajax na 23. mestu z 227,5 milijoni, Benfica na 24. mestu (225,5), Zenit Saint Petersburg na 28. mestu (205,8) in Porto na 29. mestu (201), kar samo še potrjuje izjemen vpliv udeležbe na Uefinih tekmovanjih na prihodke klubov, je zapisal STA.