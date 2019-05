Avstrijski selektor razkril karte: Tekma proti Sloveniji bo kot finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor avstrijske nogometne reprezentance Franco Foda je obelodanil seznam igralcev, na katere bo računal v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 proti Sloveniji 7. junija in Severni Makedoniji 10. junija.

"Nekaj je jasno: pred nami sta pomembni tekmi, prva je kot finalna, zato moramo biti pripravljeni," pravi Foda. Novinec na seznamu je branilec Albert Vallci iz Red Bulla Salzburga, večino reprezentance pa kot doslej tvorijo igralci nemške lige.

"Moramo biti pripravljeni, toda po pogovorih z igralci sem prepričan, da smo," pravi Foda in dodaja: "Slovenija in Severna Makedonija sta ekipi z veliko igrivosti. Treba bo igrati hitro, igrivo in biti zbrani ves čas. Prepričan sem, da lahko dosežemo cilj, kar je preboj na EP."

Tekma s Slovenijo bo 7. junija v Celovcu, z Makedonijo pa tri dni pozneje v Skopju.

V skupini G sicer po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk.

Seznam Avstrije za Slovenijo in Severno Makedonijo: Vratarji: Heinz Lindner (Grasshopper), Pavao Pervan (Wolfsburg), Cican Stanković (Red Bull Salzburg); Branilci: David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragović (Bayer 04 Leverkusen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg), Albert Vallci (Red Bull Salzburg); Vezisti: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Hertha BSC), Karim Onisiwo (Mainz 05), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Köln), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg), Peter Zulj (Anderlecht); Napadalci: Marko Arnautović (West Ham United), Guido Burgstaller (Schalke 04), Michael Gregoritsch (Augsburg).

