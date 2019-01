Chelsea do zmage, Liverpool spet na zmagovitem tiru, poraz Arsenala

Navijači Liverpoola so si oddahnili, ko je egiptovski ostrostrelec Mohamed Salah v 49. minuti obračuna v Brightonu zatresel mrežo domačega vratarja Davida Buttona. Salah je streljal z 11 metrov, to pa je bila kazen za prekršek Martina Montoyje, ki je minuto pred tem prodor najnevarnejšega strelca Liverpoola ustavil z vlečenjem za dres. Pri 1:0 za goste je ostalo do konca tekme, Liverpool ostaja trdno na prvem mestu premier lige. Salah se je s 14. golom v sezoni na vrhu lestvice strelcev pridružil Pierru-Emericku Aubameyangu in Harryju Kanu.

V nedeljo bo zanimivo predvsem na Wembleyju, kjer bo Tottenham gostil Manchester United, ki je pod vodstvom novega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja na petih tekmah petkrat zmagal. Prvak Manchester City bo v ponedeljek gostil Wolverhampton.