Veliki derbi v Londonu

Zaradi tekem pokala FA bodo nekateri klubi v Angliji med tednom opravili "s starimi grehi" in odigrali zaostale tekme 29. kroga. Že prvi obračun bo danes postregel s poslastico na stadionu Emirates med trenutno vodilnim Arsenalom in Chelseajem, ki je v tej sezoni sicer daleč od stare šampionske forme, a se je že večkrat izkazal za trn v peti številnim velikanom.

Statistika zadnjih tekem je sicer povsem na strani Arsenala, saj je Chelsea na zadnjih devetih medsebojnih tekmah zmagal le enkrat, in sicer avgusta 2021 z 2:0, ob tem statistika igranja na terenu topničarjev ne gre v prid trenerja Chelseaja Mauricia Pochettina, ki na stadionu Emirates še ni slavil, še kot trener Southamptona in Tottenhama je štirikrat remiziral in trikrat izgubil. Na Stamford Bridgu sta se ekipi oktobra razšli z remijem 2:2, potem ko je Chelsea vodil že z 2:0. Zasedba Mikela Arteta se v obračun podaja z zmago nad Wolverhamptonom, medtem ko so Blues izgubili v polfinalu pokala FA proti Manchester Cityju (0:1).

V sredo bo na delu še eden izmed troboja za naslov Liverpool, ki v zadnjem času ne blesti, je pa na zadnji tekmi proti Fulhamu prišel do zmage s 3:1. Tokrat zasedbo Jürgena Kloppa čaka srečanje z mestnim tekmecem Evertonom.

Manchester City bo v četrtek na delu pri Brightonu.

Angleško prvenstvo, zaostale tekme 29. kroga:

Torek, 23. april:

Sreda, 24. april:

Četrtek, 25. maj:

Lestvica: