Arsenal želi ponoviti tekmo lige prvakov, Onana nikakor

Štirinajsti krog angleške premier lige ob 16. uri odpira vodilni Arsenal, ki gosti Wolverhampton. Topničarji so sredi tedna v ligi prvakov Lensu zabili kar šest golov. Wolves so na lestvici premier lige 12., že 15 točk za Arsenalom.

V soboto zvečer bo zanimivo v Newcastlu, kamor prihaja Manchester United. Gre za moštvi, ki sta na sedmem oziroma šestem mestu. Rdeči vragi so edini, ki so dobili zadnje tri ligaške tekme. So pa sredi tedna v ligi prvakov z Galatasarayem igrali 3:3 in ostali na zadnjem mestu svoje skupine. Najbolj je bil na udaru kritik vratar Andre Onana, ki si je privoščil dve grdi napaki. Trener Erik Ten Hag ga je tako moral na petkovi novinarski konferenci zagovarjati: "Glede na statistiko je drugi najboljši vratar v premier ligi. Dobro igra, je pa res, da je v ligi prvakov naredil nekaj napak. Če pa pogledate njegovih prvih pet mesecev pri nas, mu gre zelo dobro."

Še en dvoboj ekip z vrha razpredelnice pa nas čaka v nedeljo, ko bo drugi Manchester City (točko za Arsenalom) gostil peti Tottenham (samo tri točke manj). Spursi so po odličnem začetku sezone izgubili zadnje tri tekme. Je pa tudi City oddal točke na zadnjih dveh – remija proti Liverpoolu in Chelseaju. V zadnjih dveh sezonah je Tottenham kar trikrat dobil derbi s sinjemodrimi.

Angleško prvenstvo, 14. krog:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lestvica: