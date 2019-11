V živo: rezila že zarezala po rdečih vragih

V edini nedeljski tekmi 13. krogu angleškega prvenstva Manchester United gostuje pri novincu v ligi, Sheffield United, ki ima na lestvici celot očko več kot rdeči vragi. Rezila so v odlični formi, nazadnje so izgubila konec septembra.

V soboto je največ pozornosti zagotovo požel derbi med Manchester Cityjem in Chelseajem. Tekmo so sicer bolje odprli Londončani, ki jih je v vodstvo popeljal Kante, a so domači po golih De Bruyneja in Mahreza preobrnili potek srečanja v svojo korist.

Prvaki so tako na lestvici znova skočili pred Chelsea, na drugem mestu je še vedno Leicester, ki je ugnal Brighton. Nove zmage se z enim zadetkom razlike se je veselil tudi Liverpool, ki je tako zadržal velikih osem točk prednosti pred zasledovalci.

Jose Mourinho je prvič vodil Tottenham. Foto: Reuters

Že na uvodnem obračunu kroga se je kot trener Tottenhama prvič predstavil Jose Mourinho, ki je s svojimi varovanci s 3:2 slavil na gostovanju pri West Hamu. Vodilni Liverpool je z 2:1 odpravil Crystal Palace, Arsenal pa se je v izdihljajih tekme rešil poraza proti Southamptonu.

Angleško prvenstvo, 13. krog:

Lestvica: