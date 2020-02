Lahko Norwich prekine niz neporaženega Liverpoola?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta v razpotegnjenem 26. krogu angleškega prvenstva na sporedu dve tekmi. Burnley bo gostoval pri Southamptonu, vodilni Liverpool, ki je v 25 krogih oddal le dve točki, pa se bo mudil pri Norwichu. Tottenham bo v nedeljo gostoval pri neugodni Aston Villi, Arsenal pa bo skušal streti Newcastle. V ponedeljek bo vse v znamenju velikega derbija med Chelseajem in Man Utd, v sredo pa bo na sporedu odpovedana tekma med Cityjem, ki so ga v petek izgnali iz lige prvakov, in West Hamom.