Wembley v pričakovanju poslastice

Liverpool, ki je med tednom izpadel iz lige prvakov, si bo skušal rane vsaj nekoliko zaceliti z lovom na ligaški pokalni naslov, ki so ga Reds že osvojili lani. Takrat so po podaljšku premagali Chelsea, tokrat pa jim na poti do lovorike stoji Newcastle. Srake so v polfinalu, ki se je igralo na dve tekmi, na obeh premagale Arsenal, Liverpool pa se je po porazu s Tottenhamom na prvi tekmi (0:1), nato na povratni polfinalni tekmi Londončanom oddolžil z visoko zmago s 4:0.

Ekipi sta v tej sezoni odigrali že dve tekmi v premier ligi, prva se je končala z remijem s 3:3, druga pa je z 2:0 pripadla Liverpoolu.

Liverpool bo lovil svoj enajsti ligaški pokalni naslov, Newcastle pa prvega.

Angleški ligaški pokal, finale:

Nedelja, 16. marec: