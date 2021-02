Jezni Portugalec se po nakupu igralca, ki ga ni želel, in nesoglasjih poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometni trener Andre Villas-Boas je danes ponudil odstop kot trener francoskega kluba Olympique Marseille, poroča francoska tiskovna agencija AFP, klub ga je popoldan sprejel in se s Portugalcem razšel. Razlog za odhod so slabi rezultati in nesoglasja z vodstvom kluba glede nakupov v prestopni tržnici.