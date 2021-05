Andre Villas-Boas bo nastopil na reliju na Portugalskem

"Počutim se kot v sanjah," je pred dirko za svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu konec tega tedna, dejal Villas-Boas.

"Strast do avtomobilizma se je začela že v mojem otroštvu, ko me je oče odpeljal na dirko formule 1 v Estoril. Moj stric je že dvakrat nastopil na reliju Dakar in več kot očitno je, da se ljubezen do tega športa v moji družini prenaša iz roda v rod. Upam, da bosta to strast začutili tudi moji hčerki in sin," je v zvezi s tem med drugim dejal Villas-Boas.

Njegov primaren cilj je končati tridnevno preizkušnjo na Portugalskem. Pred tremi leti je predčasno končal reli Dakar zaradi poškodbe hrbta. Na domačem reliju bo nastopil v kategoriji WRC3, ki je namenjena tekmovalcem z zasebnimi ekipami.