Morgan je s številko 13 odigrala prvih 13 minut tekme ženske lige. "Kakšna vožnja je za menoj!" je Morgan povedala navdušeni množici po tekmi.

"Rada bi se zahvalila svojim soigralkam, ki so me vsak dan nenehno izzivale in me delali boljšo. V karieri sem doživela veliko neverjetnih trenutkov, a ta zadnji, ki ga delim na igrišču z vami, bom cenila za vedno," je dodala nogometašica, ki si je po govoru obrisala solze, se zahvalila svoji družini za podporo in oboževalcem rekla: "Vsak dan ste me prisilili, da sem najboljša."

Dvakratna svetovna prvakinja (2015, 2019) in olimpijska (2012) z reprezentanco ZDA se je po 14-letni karieri upokojila s 123 goli za selekcijo, kar pomeni, da je peta na večni lestvici ameriških ženskih reprezentanc s 53 podajami.

Odkar je dosegla svoj prvi mednarodni gol leta 2010 proti Kitajski, je Morgan zadela mrežo proti 32 državam, največkrat proti Japonski z 12 zadetki.

Zadnjo tekmo v dresu ZDA je odigrala 4. junija proti Južni Koreji, zadnji gol pa je dosegla proti Argentini februarja lani na zlatem pokalu.

Igralka, znana tudi po svoji zavezanosti enakosti spolov v športu, je na mundialih odigrala 22 tekem in dosegla devet golov, na 16 olimpijskih tekmah pa je dodala šest zadetkov.

Morgan je leta 2020 rodila prvega otroka, hčerko Charlie, in postala 14. mama, ki je igrala za ameriško reprezentanco.

S klubi je osvojila naslove s Portlandom leta 2013 in z Lyonom leta 2017, ko je klubu pomagala osvojiti francosko ligo, francoski pokal in ligo prvakov, ter s Tottenhamom leta 2020.

