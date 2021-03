Aleš Mertelj se vrača k nogometnemu klubu Maribor

Mertelj je sicer za Maribor zbral 308 nastopov, preden se je poslovil od vijoličastega dresa. Kasneje je igral še za Karvino na Češkem in Triglav, pred prihodom na Štajersko pa še za Koper, kamor se je preselil iz matičnega Triglava. Nazadnje je bil krajši čas član avstrijskega Wildona.

Mertelj se je s sprejetjem ponudbe 15-kratnih prvakov odločil, da ne bo nadaljeval igralske kariere.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Prejel sem klic in vabilo športnega direktorja na sestanek, v katerem so mi predstavili projekt z namenom, da se pridružim delu s prvo ekipo. Z vsem spoštovanjem in odgovornostjo do kluba sem ponudbo sprejel. Način dela, ki ga klub takšne veličine zahteva, mi je dobro znan. Moji načrti za prihodnost so tako postali sedanjost, veselim se novega izziva," je poudaril 33-letni Mertelj.

"Glede na vmesne kadrovske spremembe smo potrebovali pomoč tako trenerji na igrišču kot, posledično, tudi igralci. Klubska želja je pripeljati, vključevati ljudi, ki so tukaj pustili pečat. Če je želja obojestranska, kot je bilo v Mertljevem primeru, je odločitev lahka," je odločitev pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Vijoličasti sicer še niso objavili imena dolgoročnega trenerja, potem ko je klub pred kratkim moral zapustiti argentinski trener Mauro Camoranesi. Ob njem je uprava kluba odpustila tudi športnega direktorja Oliverja Bogatinova.