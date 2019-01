Alarm v Madridu, kapetan Ramos zgrožen nad sojenjem

Real je v leto 2019 vstopil s pičlim izkupičkom. Odigral je dve tekmi proti kluboma iz spodnjega dela razpredelnice španskega prvenstva, a osvojil le točko. Za vodilno Barcelono zaostaja že za okroglih deset točk, navijače pa skrbi slaba in neučinkovita igra. Gledalci obračajo hrbet zvezdnikom, ki so jih v prejšnjih sezonah razvajali z lovorikami.

Po vodstvu Real Sociedada z 2:0 so se tribune na štadionu Santiago Bernabeu, ki je že tako po odhodu Cristiana Ronalda manj zaseden kot prej, hitro praznile. Optimizma je vedno manj. Če se bo prva večja kriza Reala, odkar je njegov trener Santiago Solari, še nadaljevala, bo pri lovorikah, kar se tiče belih baletnikov, ostalo le pri svetovnem naslovu. V ligi prvakov namreč Real v osmini finala čaka skrajno motivirani PSG, kar je le še dodaten razlog za skrb privržencev klubskega velikana, ki brani evropski naslov.

Modrić: Kot da je nekatere strah

Luka Modrić je od sodnika pričakoval, da bo odločitev o najstrožji kazni preveril prek sistema VAR. Foto: Reuters Real je po porazu proti Realu Sociedadu (0:2) padel na peto mesto, za dodatno slabo voljo pa je poskrbel sodnik Jose Munuera. Gostitelji so prepričani, da bi moral pri zaostanku z 0:1 po posredovanju vratarja Geronima Rullija nad mladim napadalcem Viniciusom Juniorjem pokazati na belo točko.

"Sodnik ni imel svojega dneva, a naša težava nista ne sodnik ne VAR. Čeprav nam nista šla na roko, se moramo zavedati, da naše težave tičijo drugje," je po prvem letošnjem porazu, skupno pa že šestem v tej sezoni v la ligi, povedal Luka Modrić.

Sporen padec Viniciusa po posredovanju Rullija:

Another clear penalty denied for Real Madrid...First Ramos and now Vinicius. What's the point of VAR? pic.twitter.com/jApafdhkAS — Champions ⚪️[IFB] (@Ha307Mu) January 6, 2019

"Sodnik mi je dejal, da so mu med tekmo sporočili, kako ni bilo najstrožje kazni. Zdi se mi neverjetno, da tega niso preverili, a zdaj je, kar je. V Španiji smo, kar se tiče uporabe VAR, še malce zmedeni. Zdi se mi, kot da je nekatere na tekmah z Realom strah, a o tem res ne bi želel več govoriti," je odvrnil 33-letni Hrvat, ki je v letu 2018 pobral največje nagrade. Prejel je zlato žogo, bil najboljši nogometaš leta po izboru Fife in najboljši igralec SP 2018, z Realom pa je v leto 2019 vstopil porazno, tako da ima opravka s kriznim obdobjem.

Ramos: To je škandalozno

Mladi Brazilec Vinicius Junior kar ni mogel verjeti, da sodnik ni pokazal na belo točko. Foto: Reuters "Vse se je naperilo proti nam," meni trener Santiago Solari. "Meni se je zdel to primer najstrožje kazni iz priročnika," je potožil Argentinec, ki pa se po koncu dvoboja ni hotel pogovarjati s sodniki. Žal mu je le, da ni prišlo do uporabe sistema VAR, ki bi lahko razkril več. "Smo ljudje in delamo napake. A če tega ne preveriš, jih boš težko razumel," je pojasnil.

Glede sojenja je bil veliko bolj neposreden kapetan Sergio Ramos. "Sodnik igra pomembno vlogo. Vedno sem podpiral sistem VAR, a bi se ga moralo znati uporabljati, saj je to, kar se je zgodilo nam, škandalozno," je bil po porazu z baskovskim klubom iz sebe branilec Reala. "Sodnik bi lahko pokazal na belo točko in šele nato s pomočjo VAR sprejel odločitev. Vse, kar zahtevamo, je pravičnost," je podal kritiko in dodal, da je bil po njegovem mnenju soigralec Lucas Vazquez, prejel je dva rumena kartona, izključen prestrogo. Vazquez je bil izključen prvič, odkar nastopa v španskem prvenstvu.

To je bila še dodatna težava za Real, ki je takrat zaostajal z 0:1 in še nekaj časa ne bo mogel računati na poškodovanega Garetha Bala. Gostje so po izjemnem protinapadu, ki ga je z lepim zadetkom kronal Ruben Pardo, povišali vodstvo na 2:0, sanje o preobratu gostiteljev pa so se hitro razblinile.

Naslov še ni izgubljen

Santiago Solari je doživel prvi domači poraz Reala v la ligi kot prvi trener belih baletnikov. Foto: Reuters "Ne igramo slabo, a nas pred vrati spremlja premalo sreče. Znašli smo se sredi zahtevnega obdobja. Za naš rezultat ne smemo kriviti sodnikov, čeprav imajo pomembno vlogo, ampak se moramo ozreti nase. Borili se bomo naprej, naslov še ni izgubljen, a bo težko, saj si Barcelona običajno ne privošči spodrsljajev. Borili se bomo do konca. Real se ne bo predal," obljublja Ramos navijačem, da bo poskušal Real do konca prvenstva, na sporedu bo še 20 tekem, pokazati drugačen obraz od tistega, s katerim je vstopil v leto 2019. In razočaral javnost.

"Na igrišču moramo biti bolj povezani. Kot prava ekipa. Ne smemo govoriti, kot da je prvenstvo že izgubljeno, ampak iti tekmo po tekmo," sporoča Modrić. "Ne igramo na svoji ravni. Ne smemo si oteževati dela že na začetku dvoboja," je Dalmatinec opozoril na prigodo z začetka dvoboja, ko so gostje že v tretji minuti prek Williana Joseja z bele točke zatresli mrežo Thibauta Courtoisa.

Da bi se lahko dvoboj končal z veseljem gostov iz Baskije, je nakazal že zgodnji zadetek Williana Joseja z bele točke. Foto: Reuters

"O tem se bomo pogovorili za zaprtimi vrati v slačilnici in si natočili čistega vina," je kapetan Ramos napovedal prvi ukrep, s katerim želi izboljšati rezultat. Na njegovo srečo čaka Real v sredo lažje opravilo, pokalni dvoboj osmine finala proti Leganesu. Nato sledita v prvenstvu veliko bolj zahtevna tekmeca. Najprej Betis, nato še Sevilla, ki je v nedeljskem derbiju remizirala proti Oblakovemu Atleticu (1:1).

Če si bo Real privoščil nove spodrsljaje, bi lahko Barcelona, ki je v nedeljo na krilih Lionela Messija in Luisa Suareza v predmestju Madrida premagala Getafe (2:1), ušla še na višjo prednost. To bi bil velik udarec za Real, zlasti predsednika Florentina Pereza, ki se spopada s številnimi kritikami in zahtevami, naj v zimskem prestopnem roku okrepi zasedbo. Za zdaj je z Otoka prišel le 19-letni Španec Brahim Diaz.