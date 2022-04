V Novem mestu in Krškem se je odločalo v izdihljajih tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši v 2. slovenski ligi so danes odigrali še štiri tekme 25. kroga. Primorje je v gosteh s 3:0 premagalo Bilje, Dob je s 3:2 slavil pri Fužinarju, Rogaška je igrala 1:1 s Krškim, Krka pa je ugnala Beltince s 3:2. V Novem mestu je s trojčkom zablestel Josip Majić, zmagoviti zadetek za Dolenjce je dosegel v zadnji minuti.

Novomeščani so do zmage prišli v 90. minuti, ko je zadel Josip Majić, s tremi goli junak obračuna. V končnici tekme pa je do točke proti Rogaški prišlo Krško, ko je v 91. minuti zadel Tomi Gobec.

V petek so nogometaši kranjskega Triglava v uvodni tekmi kroga premagali velenjski Rudar z 2:0 in se tako vodilni Gorici ob tekmi manj začasno približali na šest točk. Prvega od dveh golov za Gorenjce je dosegel Tin Matić, z 19 goli prvi strelec lige.

Na drugi petkovi tekmi med Brežicami in Dravo je slavila domača ekipa kar s 7:1. Andraž Ruedl je dosegel kar štiri zadetke.

2. SNL, 25. krog: Petek, 15. 4.:

Triglav Kranj : Rudar Velenje 2:0 (1:0)

Matić 36., Vipotnik 62.



Brežice 1919 Terme Čatež : Drava Ptuj 7:1 (1:1)

Brkić 45., Hanžek 57./11-m, Mrvič 60., Ruedl 63., 71., 78., 85.; Šlak 9.



Sobota, 16. 4.:

Vitanest Bilje : Primorje 0:3 (0:0)

Šolaja 74., 86./11m, Bončina 90.+3



Fužinar Vzajemci : Roltek Dob 2:3 (2:2)

Verunica 25., Katuša 32.; Gregorin 14., 47., Justin 42.



Rogaška : Krško 1:1 (0:0)

Gobec 90.+1; Ikwuemesi 46.; R.K.: Doumbia 4./Krško



Krka : Beltinci Klima Tratnjek 3:2 (1:0)

Majić 45., 82., 90.; Marič 48., 67.



Ponedeljek, 18. 4.:

17.00 Ilirija 1911 - Nafta 1903

17.00 Gorica - Jadran Dekani